« Il faut mettre la biodiversité au bon endroit et au bon moment dans les projets de territoire »

Trois ans après sa création, l'Agence régionale de la biodiversité d'Occitanie tire un bilan positif et prometteur de son action. Détails avec Hervé Bluhm et Simon Woodsworth, respectivement vice-président et directeur de l'ARB Occitanie.

Florence Roussel, journaliste

Directrice de la rédaction et rédactrice en Chef d'Actu-Environnement © Tous droits réservés Actu-Environnement Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur ou établissement d'un lien préformaté [41148] / utilisation du flux d'actualité.