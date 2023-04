Bien que perturbée par une crise temporaire des prix et de l'approvisionnement, l'année 2022 conforte le succès des poêles à granulés pour le chauffage domestique. Retour sur une année record avec Eric Vial, délégué général de Propellet.

Depuis plusieurs années, le poêle à granulés bois séduit les foyers français. En 15 ans le nombre de poêle en service a été multiplié par 28 avec un parc actuel qui frôle les 1,7 million. Même si le gaz (12 millions de foyer), l'électricité (5,5 millions de foyer) et le fioul (3,6 millions de foyer) restent les énergies les plus utilisées aujourd'hui, le granulés bois creuse son sillon sur le marché du chauffage domestique. La filière représentée par Propellet estime qu'elle pourrait d'ici à 2030 équiper 20 à 30 % du marché en remplaçant les énergies fossiles mais aussi les « grille-pain » électriques.

Pour cela, la filière compte doubler sa capacité de production de granulés entre 2021 et 2028 afin de garder un taux d'approvisionnement français proche du taux actuel de 85 % et de fait limiter les importations. La crise d'approvisionnement qu'a connu la filière à l'été et à l'automne 2022 face à des clients paniqués et trop en avance sur leur commande a mis en évidence une certaine fragilité. Les producteurs n'ont pas eu d'autres choix que d'importer des granulés parfois trois fois plus chers pour honorer les commandes.

D'autant plus que la production de granulés est directement liée à l'activité d'exploitation des forêts notamment pour le bois d'œuvre destiné à la construction. Les granulés étant fabriqués à partir de déchets de scierie. Or, la construction neuve n'est pas à son beau fixe. Mais les producteurs restent confiants : « la matière première est là », nous assure Eric Vial, délégué général de Propellet, rencontré à l'occasion du salon Bepositive à Lyon en mars dernier.