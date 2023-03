Les besoins en électricité verte pour produire de l'hydrogène renouvelable vont aller croissant, plaçant les producteurs d'hydrogène en concurrence avec des consommateurs toujours plus nombreux. Regard du producteur mixte CVE, avec Marion Henriet.

Portés par des ambitions environnementales et économiques dans un contexte énergétique de hausse des prix, les grands groupes consommateurs d'électricité se tournent de plus en plus vers des approvisionnements verts. Avec la hausse des prix, les demandes de contractualisation en énergies renouvelables sous forme de contrats de gré à gré ou PPA (Power Purchase Agreement) se multiplient et l'offre peine à suivre la demande. Les projets renouvelables mettent des années à sortir de terre, avec des délais d'instruction à rallonge, assortis souvent de recours, auxquels s'ajoutent des embouteillages pour les raccordements.

Si la loi d'accélération des énergies renouvelables entend raccourcir les délais et encourager les PPA, une autre tendance émerge, le besoin d'électricité verte pour la production d'hydrogène. Si certains arbitrages européens récents, sous la pression de la France, tolèrent l'utilisation d'un réseau d'électricité décarboné pour produire de l'hydrogène, la question de l'approvisionnement en électricité verte va se poser. Mais cela n'a pas refroidi le producteur d'électricité renouvelable CVE qui vient d'ajouter une corde à son arc en devenant producteur d'hydrogène vert. Des synergies se dessinent en effet, mais face à la demande croissante d'électricité verte, les arbitrages seront parfois délicats. Explications avec Marion Henriet, chargée d'hydrogène chez CVE, rencontrée à l'occasion du salon Hyvolution, début février à Paris.