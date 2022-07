Transformer des véhicules classiques en véhicules électriques alimentés par de l'hydrogène, tel est l'objectif du rétrofit. Le modèle économique semble pertinent pour les poids lourds. Détails avec Jérémy Cantin, fondateur d'e-neo.

Comment passer tout le parc de véhicules en circulation en zéro émission ? En envisageant leur rétrofit à l'électrique - voire à l'hydrogène pour les véhicules les plus lourds - plutôt qu'en misant sur des ventes de véhicules neufs. Avec l'arrivée des zones à faibles émissions dans les métropoles, qui interdit l'accès aux vieux véhicules polluants, l'intérêt de cette conversion grandit. Pour l'instant, elle n'est pas accessible pour tous les véhicules mais les expérimentations se multiplient et poussent la réglementation à s'adapter.

Depuis sa légalisation par l'arrêté de mars 2020, la filière se construit et plusieurs acteurs en ont fait leur cœur de métier. Techniquement toutes les briques sont disponibles et adaptables à l'usage des véhicules. Les modèles économiques prennent forme et pour certains acteurs comme la société e-neo, le rétrofit électrique à hydrogène se conçoit particulièrement pour les poids lourds. Rencontre avec Jérémy Cantin, fondateur d'e-neo, à l'occasion du salon Hyvolution 2022.