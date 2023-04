« Les services écosystémiques sont une opportunité économique »

Les services écosystémiques rendus par les milieux sont désormais monétarisés et sources d'opportunités économiques et de création d'entreprises. Témoignage d'Hassan Boukcim, chercheur et fondateur de Valorhiz.

Florence Roussel, journaliste

