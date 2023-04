Étape cruciale pour la mise en place du réemploi de matériaux dans la construction ou la rénovation de bâtiment, le diagnostic PEMD pâtit d'un manque de qualité. Entretien avec Christine Guinebretière, cofondatrice d'Upcyclea.

Depuis la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), le diagnostic PEMD (pour produits, équipements, matériaux et déchets) est devenu un outil phare pour encourager la déconstruction sélective et développer le réemploi de matériaux sur d'autres chantiers. Sa mise en œuvre est obligatoire pour les bâtiments ayant une surface cumulée supérieure à 1 000 m² ou les bâtiments ayant accueillis une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses.

Le diagnostic PEMD doit servir à inventorier et caractériser les matériaux, produits, équipements et déchets du site, leur voie de valorisation et indiquer des préconisations pour leur dépose. Une étape cruciale pour que les matériaux soient réutilisés dans de bonnes conditions sur d'autres chantiers. Surtout que le réemploi rapporte des points bas carbone dans les projets de construction et de rénovation à travers les calculs de la Réglementation environnementale RE 2020. Mais pour l'instant, les méthodologies de réalisation de ces PEMD sont disparates, ce qui aboutit à des données peu comparables et peu exploitables. L'harmonisation tarde à venir, au grand regret de Christine Guinebretière, cofondatrice d'Upcyclea, rencontrée à l'occasion du salon Batimat, en octobre 2022. #BATIMAT2022