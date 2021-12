Éolien : un arrêté renforce les contrôles acoustiques pour lutter contre le bruit

Le ministère de la Transition écologique a bien décidé de tenir sa promesse en matière de lutte contre le bruit produit par les éoliennes terrestres. Il a néanmoins limité cette action à un paramétrage précis. Ce dimanche 19 décembre, le ministère a ainsi publié un arrêté apportant de multiples modifications à l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Parmi les nouvelles règles instaurées (conservation lors de l'excavation de câbles réutilisés, fréquence des contrôles en termes de risques accidentels, etc.), les dispositions traitant de la conformité acoustique des éoliennes sont incluses dans les articles 14 et 15 du nouveau texte. Elles s'appliqueront, dès le 1er janvier 2022, à toutes les « installations existantes historiques » soumises au régime ICPE de la déclaration. Concrètement, cela signifie qu'elles ne concerneront que les aérogénérateurs dont le mât mesure moins de 50 mètres et les installations dont la puissance installée est inférieure à 20 mégawatts (MW).

Préalablement en consultation jusqu'au 9 novembre, l'arrêté du 10 décembre 2021 supprime, d'une part, les niveaux de tolérance des émissions sonores admis jusqu'à présent. La réglementation prévoyait précédemment une tolérance de quelques décibels (dB) supplémentaires pour les émissions sonores de plus ou moins courte durée : notamment, de 3 dB pour une durée d'apparition du bruit de vingt minutes à une heure, à 0 dB pour une durée de plus de huit heures cumulées. Le seuil de bruit admis, ou « valeur d'émergence », ne pourra donc plus excéder les 70 dB, le jour, ou les 60 dB, la nuit, fixés par la loi.

D'autre part, le nouveau texte oblige, dès l'an prochain, la vérification de la conformité acoustique dans les douze mois « qui suivent la mise en service industrielle » d'une installation. Ce délai pourra cependant s'allonger sur dix-huit mois « au plus tard » sur dérogation accordée par le préfet. À noter qu'aucune disposition relative à la réduction éventuelle de la vitesse des pâles ou à l'arrêt d'un parc pour nuisance sonore, évoquée par la ministre, Barbara Pompili, en octobre dernier, n'est mentionnée.