Éolien flottant : une alliance franco-japonaise pour développer 2 GW de projets

Le producteur d'électricité japonais Jera, Ademe Investissement et Ideol, s'associent pour développer la technologie de flotteur pour l'éolien en mer Damping Pool®, brevetée par Ideol. L'objectif est de développer au moins 2 GW de projets à l'échelle internationale. Des appels d'offres commerciaux pour l'éolien flottant sont prévus en Écosse et en France. Le Japon et les États-Unis sont également des marchés porteurs.

Le flotteur conçu par Ideol est actuellement testé en France, sur le site d'essai Sem-Rev, et au Japon. Il devrait également équiper l'une des quatre fermes pilotes françaises qui seront mises en service d'ici 2023.

Les trois partenaires créent un « véhicule d'investissement destiné au financement de la phase de développement de plusieurs projets éoliens offshore flottants à travers le monde au cours des cinq prochaines années ».