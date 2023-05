Éolien en mer : Ailes marines débute l'installation du parc de Saint-Brieuc

Le deuxième parc commercial d'éolien en mer de France entame (enfin) son installation. La première éolienne du parc prévu au large de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) a été posée dans la matinée de ce vendredi 12 mai. « Après plus d'une décennie d'efforts et d'engagement de la Région Bretagne, des acteurs du territoire et des équipes d'Iberdrola, cette première éolienne fabriquée au Havre et équipée à Brest est l'aboutissement d'une belle aventure industrielle », se réjouit Emmanuel Rollin, directeur général d'Iberdrola France, l'entité française du groupe espagnol Iberdrola qui exploitera le parc à travers sa filiale Ailes marines.

Le parc comportera 62 éoliennes de 209 mètres de haut, posées à 35 mètres de profondeur à 16,3 kilomètres des côtes du cap Fréhel, au nord-est de Saint-Brieuc. Chaque turbine de huit mégawatts (MW) lui confèrera une puissance totale de 496 MW, légèrement supérieure à celle du seul parc comparable actuellement en fonction près de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Ailes marines table sur une mise en service partielle durant l'été, puis complète dès le mois de décembre prochain.

Quatre éoliennes, assemblées à Brest par Haizea Wind, seront installées à chaque passage du Brave Tern, le navire « jack-up » de la société norvégienne, Fred Olsen Windcarrier, sous la surveillance de leur fabricant Siemens Gamesa Renewable Energy. Il reste à forer quinze emplacements d'éoliennes, par le navire Aeolus de la société néerlandaise Van Oord, précise néanmoins Ailes marines à Ouest-France. Longtemps décrié, ce chantier demeure la cible d'une plainte déposée devant la Commission européenne en février 2022 par l'association Sea Shepherd.