Éolien en mer : une charte d'engagement pour structurer la filière

À l'occasion du salon Seanergy, qui se tient du 21 au 24 septembre, à Nantes et à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), cinq des six entreprises candidates de l'appel d'offres pour le futur parc éolien en mer en Normandie (AO4) et huit des dix sociétés sélectionnées pour l'appel d'offres concernant le prochain parc au large du sud de la Bretagne (AO5) ont signé une nouvelle charte d'engagement de structuration de la filière. Cette charte a été formulée par cinq sociétés françaises « représentant plus de 500 entreprises positionnées sur l'éolien en mer posé et flottant et les énergies marines renouvelables » : Aquitaine Blue Énergies, Bretagne Ocean Power, Normandie Maritime, Néopolia et Wind'Occ.

Cette charte « vise à identifier les candidats volontaristes sur la structuration d'une filière industrielle française qui défendront auprès de la DGEC (ministère de la Transition énergétique) et de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), dans le cadre des dialogues concurrentiels en cours et futurs, des critères et sous-critères d'appels d'offres favorables aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques, équilibrés par rapport au critère prix », énoncent les cinq entreprises auteures de la charte dans un communiqué. Cette dernière constitue surtout un moyen pour elles d'appeler le gouvernement à se montrer « plus ambitieux sur les critères d'appels d'offres » et à soutenir davantage les TPE, PME et autres entreprises françaises fournissant l'équipement aux constructeurs lauréats. Ainsi, chaque signataire s'engage notamment à « mettre en place une méthodologie de sélection des fournisseurs, participant à améliorer l'accès aux marchés des TPE-PME et ETI » tout en adoptant un « comportement commercial et d'achats respectueux des TPE-PME et ETI françaises ».