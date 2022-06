Éolien en mer : les développeurs s'engagent à faire appel aux sous-traitants régionaux

En septembre 2021, seize industriels candidats aux appels d'offres pour le futur parc éolien en mer en Normandie (AO4) et le prochain parc au large du sud de la Bretagne (AO5) ont signé une charte d'engagement de structuration d'une filière française des énergies marines. Les groupements Bretagne Ocean Power, Aquitaine Blue Energies, Normandie Maritime, Neopolia, Wind'Occ et Sud Eole sont les initiateurs de cette charte qui promeut auprès des développeurs signataires de faire appel à la sous-traitance locale, notamment des PME et TPE.

Eiffage Génie civil marine, Navantia, RES Services, DEME, Valemo, Technip Énergies ou encore Louis Dreyfus Armateurs et Maritime Kuhn sont les premiers sous-traitants signataires de la charte, précisent les partenaires dans un communiqué. Comme les candidats aux appels d'offres, ils s'engagent notamment à « bâtir une offre respectueuse des parties prenantes et intégrant les impacts économiques, sociaux et environnementaux » ou « adopter un comportement commercial et d'achats respectueux des TPE-PME et ETI françaises ».