Éolien en mer : 500 entreprises se regroupent pour peser davantage à l'international

Les six principaux clusters d'entreprises françaises spécialisées dans les énergies marines renouvelables s'allient sous une bannière commune. Le 18 avril, en amont du congrès Wind Europe 2023 à Copenhague, Sudéole (région Paca), Néopolia (Pays de la Loire), Wind'Occ (Occitanie), Bretagne Ocean Power, Aquitaine Blue Energies et Normandie Maritime ont annoncé constituer l'alliance France Offshore Renewables. Ensemble, ces pôles régionaux de compétitivité regroupent ainsi plus de 500 acteurs de la chaîne de valeur : des bureaux d'études et de conseil à des sociétés de logistique et de maintenance, en passant par des fournisseurs et sous-traitants attachés à la construction.

« France Offshore Renewables se positionne comme la porte d'entrée (des donneurs d'ordres internationaux) vers les entreprises des territoires français engagés dans les énergies marines renouvelables », ont résumé les clusters dans un communiqué. Cette alliance suit la publication, par ces mêmes clusters en 2021, d'une charte d'engagement de structuration de la filière. Cette dernière a depuis été signée par l'ensemble des entreprises candidates aux appels d'offres correspondants aux futurs parcs éoliens en mer de Centre Manche 1 (AO4), de Bretagne-Sud (AO5) et du golfe du Lion (AO6).