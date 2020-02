Éolien en mer : lancement d'un groupement d'intérêt scientifique pour la Manche

Paolo Cairo, directeur des projets de parcs éoliens de Dieppe le Tréport et de Noirmoutier, et Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER) se réunissaient, le 3 février à Dieppe (Seine-Maritime), pour officialiser la création d'un groupement d'intérêt scientifique (GIS) sur l'éolien en mer dans la Manche. L'objectif est de « fédérer, autour d'un projet commun de recherche, des universitaires, laboratoires, associations environnementales et professionnels de la façade maritime », indique le communiqué. Les travaux viseront à améliorer la connaissance des milieux marins.

Le GIS sera composé de six membres issus d'universités, six d'établissements publics et onze d'associations. Cinq représentants des services de l'État, trois des collectivités territoriales, deux du CNRS et deux d'organismes privés sont également « invités à participer en tant qu'observateurs ». La biologiste Émilie Praca coordonnera les travaux.