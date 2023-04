Éolien en mer : neuf pays européens s'engagent à décupler leurs capacités en mer du Nord

Trois cents gigawatts (GW), c'est la mesure de l'engagement pris pour 2050 par neuf pays européens en matière d'éolien offshore en mer du Nord. « Nous nous mettons en capacité de produire en Europe par nous-mêmes de l'électricité décarbonée et de réduire notre dépendance à des tiers », a déclaré le président de la République, Emmanuel Macron, lors du dernier Sommet de la mer du Nord, ce lundi 24 avril.

Réunis à Ostende, en Belgique, la France ainsi que l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège et le Royaume-Uni se sont joints à l'accord conclu, l'an dernier, entre les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique et l'Allemagne. Ces quatre États avaient alors exprimé leur ambition d'installer jusqu'à 150 GW d'éoliennes en mer dans la région d'ici à 2050 (avec un palier à 65 GW en 2030). Le doublement convenu cette année implique de décupler les capacités européennes actuelles, dont la mer du Nord constitue le principal terreau. Un pari déjà esquissé en 2020 par la Stratégie européenne sur les énergies marines renouvelables (avant le réhaussement des objectifs du plan RePowerEU).

Fin 2022, l'Europe comptait environ 30 GW d'éoliennes en mer, dont 16 GW du côté de l'Union européenne, majoritairement partagés entre l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique, et 14 GW au large du Royaume-Uni. Seul autre pays en dehors des Vingt-Sept, la Norvège n'est pas encore dans la course, mais vise les 30 GW d'ici à 2040. Elle vient justement de convenir une « alliance verte », portée notamment sur le développement des énergies renouvelables, avec la Commission européenne. La France, quant à elle, n'a pas encore dépassé le gigawatt, mais continue de tabler sur 33 à 35 GW en 2028, en respect des objectifs de sa Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), et au moins 40 GW en 2050.

Pour se donner les moyens d'une telle ambition (portant également sur le renforcement des interconnexions marines et la production d'hydrogène « vert » en mer), sans trahir leur souhait de souveraineté industrielle, ces neuf pays devront fabriquer « l'équivalent de 20 GW d'éoliennes par an dès la deuxième moitié de cette décennie », affirme l'association Wind Europe. Or, selon elle, les capacités industrielles européennes n'atteignent que les 7 GW par an, alors même que « la fabrication de fondations, de câbles, de sous-stations électriques et de moyens pour l'installation des éoliennes en mer risquent déjà aujourd'hui d'être incapables de maintenir ce rythme ».