Éolien en mer : une nouvelle plateforme offshore pour étudier son impact sur l'environnement

« Trois des six premiers projets français de parcs éoliens en mer attribués sont situés en Normandie (et notre projet) va accompagner la compréhension des interactions entre l'éolien en mer et l'environnement au large de Courseulles-sur-Mer, Fécamp et Dieppe-Le Tréport », a déclaré Hubert Dejean de La Bâtie, vice-président de la Région Normandie, chargé de la transition environnementale et énergétique. Ce projet, intitulé Draccar, a été lancé, ce mardi 9 mai, sous la forme d'une plateforme de recherche installée à treize kilomètres au large de Fécamp (Seine-Maritime).

Plus concrètement, il s'agit d'une structure verticale à l'échelle réelle d'un mât d'éolienne posée en mer et, explique Mourad Boukhalfa, directeur de l'Institut national des sciences appliquées (Insa) de Rouen-Normandie. Entièrement automatisée (notamment grâce à des panneaux solaires en autoconsommation) et pilotable à distance, la plateforme se dote d'hydrophones, de radars, de caméras et d'anémomètres. Le tout doit assurer l'alimentation des programmes de recherche et de développement couvrant six thématiques : l'évolution de l'écosystème marin en présence d'un substitut d'éolienne, la fréquentation de la mégafaune à proximité, la caractérisation de l'effet récif, une plus fine modélisation du vent, le comportement de la structure face aux courants et les processus hydrosédimentaires liés à la présence du mât.

Ces programmes seront soutenus pendant cinq ans à hauteur de 8,2 millions d'euros, dont les deux tiers sont financés par la Région Normandie (à travers une aide du Fonds européen de développement régional, ou Feder), et partagés entre cinq équipes de recherche de l'université Caen-Normandie, de l'université du Havre-Normandie et de l'Insa Rouen-Normandie. De son côté, l'Institut pour la transition énergétique spécialisé dans l'éolien en mer et les énergies océaniques (ITE France Énergies Marines), organisme interdisciplinaire de recherche publique-privée, sera propriétaire de la plateforme et coordonnera l'ensemble des projets.