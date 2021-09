Éoloscope offshore : un outil pour mieux appréhender les débats publics sur les parcs éoliens en mer

Accompagner le développement des parcs éoliens en mer dans le respect des enjeux environnementaux et de la participation citoyenne : c'est l'ambition de l'outil l'Éoloscope offshore, proposé par France nature environnement avec le soutien de RTE, Engie France renouvelable et l'Ademe. Ce dernier prépare les différents acteurs à mieux appréhender la faisabilité et l'acceptabilité d'un projet en mer grâce à des informations clefs et une grille multicritère pour aider au positionnement.

Paru une première fois en 2020, l'outil a été réactualisé cette année pour répondre à l'ouverture des débats publics sur les projets de parcs éoliens offshore dans le golfe du Lion et au large de la Nouvelle-Aquitaine.

L'outil complète la collection ouverte par FNE en 2016 avec le Méthascope (aide au positionnement sur les projets de méthanisation) et l'Éoloscope en 2020 (parcs éoliens terrestre). L'association prévoit de sortir à la fin de l'année Photoscope un outil d'aide au positionnement sur les projets de parcs photovoltaïques.