Éolien en mer : à Saint-Nazaire, le Premier ministre présente le futur de la filière

En visite sur le chantier du futur parc éolien au large de Saint-Nazaire, Jean Castex a annoncé le financement de nouveaux dispositifs d'étude de l'environnement marin ainsi qu'un nouveau parc offshore en Normandie.

Le Premier ministre, Jean Castex, s'est rendu ce samedi 28 août en Loire-Atlantique pour constater l'avancée de la construction du parc éolien au large de Saint-Nazaire. Accompagné par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, il a en profité pour confirmer les objectifs en matière d'énergies renouvelables en France et délivrer des annonces majeures pour le secteur.

L'éolien en mer privilégié

Bientôt doté de 80 éoliennes posées de 6 mégawatts (MW) chacune, le parc éolien en mer de Saint-Nazaire sera le premier du genre opérationnel en France lors de sa mise en service l'an prochain. « La décarbonation de notre économie, c'est d'abord des décisions fortes et courageuses [mais] c'est aussi de la croissance et de l'activité » a déclaré le Premier ministre, lors d'un discours devant les gigantesques rotors entreposés à Saint-Nazaire. Il a en effet rappelé que la construction de ce parc éolien a déjà mobilisé, à lui seul, plus de 2 000 emplois en France, dont 1 200 dans la région Pays de la Loire, « premier pôle industriel français de cette nouvelle filière ».

L'éolien en mer est notre deuxième axe prioritaire de stratégie en matière d'énergies renouvelables. Jean Castex - Premier ministre

Et le Premier ministre d'ajouter :En l'occurrence, le chef du Gouvernement a affirmé que le développement des parcs éoliens en mer constituait désormais le, devant l'éolien terrestre mais derrière le solaire. Lesaccentuant la production d'électricité, selon le Gouvernement. De plus, cerise sur le gâteau, le prix de l'électricité de l'éolien «» (établi, en 2019, pour le futur parc de Dunkerque) serait arrêté à 44 euros le mégawatt heure (MWh) – contre 60 €/MWh pour l'éolien terrestre (et le solaire).

Un deuxième parc éolien offshore en Normandie

La mise en service du parc éolien en mer de Saint-Nazaire en 2022 n'est que le début. En tout, sept projets similaires ont déjà été attribués: à Saint-Brieuc, à Fécamp, à Courseulles-sur-Mer, au large de Dieppe, près des îles Yeu et Noirmoutier et, pour le dernier en date, non loin de Dunkerque. Ils comptabiliseront, au total, 3,6 GW de puissance raccordée. Quatre appels d'offre supplémentaires sont en cours pour : un parc éolien posé au large de Barfleur en Normandie, un parc éolien flottant au sud de la Bretagne, deux parcs éoliens flottants en Méditerranée et un parc éolien posé au large de l'Île d'Oléron. Ces projets devraient être achevés entre 2028 et 2030.

Lors de son déplacement, le Premier ministre a même annoncé le lancement prochain d'un nouvel appel d'offres pour un deuxième parc d'1 GW à Barfleur, dans la même zone que celle déjà sélectionnée à plus de 32 km des côtes normandes. « La zone identifiée lors du débat public [dans le cadre de l'appel d'offres pour le premier parc éolien à Barfleur] laisse un espace suffisant pour un second parc éolien », profitant ainsi d'une mutualisation partielle de raccordement, atteste le Gouvernement.

Une étude de l'environnement marin de la zone, dotée de « moyens additionnels importants », sera lancée prochainement, en parallèle d'une saisie de la Commission nationale du débat public (CNDP) pour consulter le public sur la question. Ce parc devrait être attribué aux alentours de 2023. « Le lancement d'un nouvel appel d'offre en Normandie permet de renforcer la visibilité pour cette filière industrielle, mais nous devons dès à présent préparer la suite en clarifiant les objectifs pour 2024 et les années suivantes » a toutefois réagi Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER), dans un communiqué.

Vers un meilleur suivi de l'impact de l'éolien sur la biodiversité marine ?

Lors de leur visite à Saint-Nazaire, les ministres ont aussi présenté de nouvelles mesures concernant l'éolien en mer, notamment concernant son impact sur la biodiversité. Ainsi, le Gouvernement lancera « très vite » un nouveau programme d'études consacrées aux environnements marins, doté de 50 millions d'euros. Cette enveloppe comprend, par ailleurs, la création d'un nouvel Observatoire national de l'éolien en mer. À terme, celui-ci mettra à disposition « toute la synthèse des données scientifiques disponibles sur les effets de l'éolien en mer sur la biodiversité et les ressources halieutiques ».

Le Gouvernement a aussi saisi cette occasion pour dresser un état des lieux des études en cours – sans doute, en réponse à un récent rapport critique du Conseil national de protection de la nature (CNPN) à l'égard de l'éolien en mer. Le GT Ecume (groupe de travail sur les effets cumulés des projets d'énergies marines renouvelables sur l'environnement marin), mis en place en 2017, mène actuellement des travaux sur les effets cumulés des parcs éoliens en mer. Leurs résultats concernant l'éolien posé de la façade Manche Est-Mer du Nord seront disponibles, sous la forme d'une « méthode d'appréciation », fin 2023.

D'autre part, l'État réalise actuellement un suivi sur trois ans des oiseaux migrateurs terrestres et marins ainsi que des chiroptères en Golfe du Lion, en marge du débat public relatif aux prochains parcs en Méditerranée. En outre, de nouvelles campagnes aériennes de suivi des oiseaux et mammifères marins sont prévues à l'échelle des quatre façades maritimes de la France continentale.

Le futur des énergies renouvelables confirmé

Enfin, le Premier ministre a assuré le lancement, pour la période 2021-2026, de sept nouveaux appels d'offre annuels en matière d'énergies renouvelables au sens large. Ces derniers profiteront en tout de 19 milliards d'euros d'investissement sur les cinq prochaines années.

Ces appels d'offre, comptant pour une puissance totale de 25 à 57,6 GW supplémentaires, concernent :

- Deux volets de 1,85 GW chacun, de photovoltaïque (PV) au sol ;

- Deux volets de 1,85 GW chacun, d'éolien terrestre (susceptible d'augmenter dans le cadre d'éventuels opérations de repowering de parcs en fin de vie) ;

- Trois volets de 900 MW, chacun de PV sur bâtiment ;

- Trois volets de 150 MW chacun, de PV en autoconsommation ;

- 140 MW de « photovoltaïques innovants » ;

- 35 MW de petite hydroélectricité (à partir de 2023) ;

- Et 500 MW « technologiquement neutre » (ouvert à des projets solaires, éoliens ou d'hydroélectricité).

Les premières périodes de candidature s'ouvriront entre les mois d'octobre et de décembre 2021. La mise en œuvre de ces nouveaux projets devrait être mieux encadrée et simplifiée par les nouvelles mesures fixées par la loi « Climat et Résilience » récemment promulguée, a souligné le chef du Gouvernement. « Nous allons sans délai publier les décrets d'application à chaque fois qu'elle en prévoit (et) dont les effets vont s'échelonner au fil des prochains mois et années. »