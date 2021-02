Éolien en mer : lancement de la construction du parc de Courseulles-sur-Mer

EDF Renouvelables, la filiale d'Enbridge EIH S.à r.l et wpd, ont annoncé, le 22 février, le lancement de la construction du parc éolien en mer du Calvados, au large de Courseulles-sur-Mer. L'ensemble des accords de financement ont été signés, ouvrant la voie à la phase de travaux. Il s'agit du troisième parc français entrant en construction.

Le parc, d'une capacité de 448 MW, comptera 64 éoliennes de 7 MW fabriquées au Havre dans l'usine Siemens Gamesa. Il se situera à dix kilomètres des côtes et occupera une zone de 45 km2. Sa mise en service est prévue pour 2024, après trois ans et demi de chantier. Celui-ci devrait mobiliser plus de 1 000 emplois directs, indiquent les partenaires. La phase d'exploitation créera quant à elle une centaine d'emplois.