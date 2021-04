Éolien en mer : lancement du dialogue concurrentiel pour le parc normand

Le ministère de la Transition écologique ouvre, ce lundi 26 avril, le dialogue concurrentiel pour l'installation d'un parc éolien en mer au large de la Normandie. Cette procédure permettra de définir, en concertation avec les candidats, le cahier des charges du futur parc d'un gigawatt (GW). « Celui-ci intègre d'ores et déjà les remarques formulées par le public lors du débat organisé en 2019 et 2020 par la CNDP, en particulier une meilleure prise en compte de l'environnement et des activités de pêche, une amélioration des retombées économiques locales et des incitations à une mise en œuvre rapide des projets en mer et à terre », indique le ministère. La zone d'implantation retenue, de 500 km2, se situe à plus de 32 km des côtes et à 40 km des tours-observatoires Vauban de Saint-Vaast-La-Hougue (Manche).

La procédure de mise en concurrence des candidats a été lancée en janvier dernier. Six entreprises ou groupements d'entreprises ont été présélectionnées pour participer au dialogue : Éoliennes en Mer Manche Normandie (société de projet d'EDF Renouvelable et de Maple Power, Iberdrola Renovables France), Ocean Winds (co-entreprise détenue par Engie et EDPR), Shell, un consortium formé par les groupes Total et RWE et un formé par Vattenfall, Wpd et la Banque des Territoires.

La désignation du lauréat est prévue pour 2022, pour une mise en service du parc à horizon 2028. Il s'agira du huitième parc éolien en mer français.