Éolien en mer : des élus locaux réclament l'attribution de deux parcs au large de la Normandie d'ici 2023

Des élus normands demandent, dans un courrier adressé à la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili le 26 novembre, le lancement de l'appel d'offres pour un parc éolien en mer de 1 GW, ainsi que le lancement d'un débat public pour un deuxième parc de 1 GW au large de la Normandie. Ce courrier intervient alors que la commission nationale du débat public (CNDP) a rendu ses conclusions à la suite de la concertation sur un ou plusieurs parcs en Manche / mer du Nord. Le Gouvernement dispose désormais d'un délai de trois mois pour y donner suite.

Mais les élus pointent du doigt le retard pris dans le calendrier d'attribution des parcs offshore, alors que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) prévoit l'attribution d'environ 1 GW de nouvelles capacités par an et une capacité totale en service de 5,2 à 6,2 GW en 2028.

« Chaque mois supplémentaire de retard dans l'attribution d'appels d'offres met à risque la pérennisation ou création d'emplois de cette filière en Normandie et sur le territoire français », regrettent les élus. Ils demandent donc le lancement des procédures d'appel d'offres et de débat public d'ici le 19 janvier 2021. « Selon la conclusion de la CNDP, les deux projets pourraient même faire l'objet d'une même et seule procédure de mise en concurrence et mutualiser ainsi les ressources mobilisées par l'État, y compris sur le raccordement. La localisation des deux parcs pourrait s'appuyer sur les zones consensuelles établies lors du débat public, soit deux zones de 150 km2 », soulignent-ils. Le deuxième parc pourrait être attribué en 2023, comme le calendrier de la PPE le prévoit.