Pour l'éolien, un projet de loi sur une ligne de crête

L'éolien flottant : « On est arrivé à une maturité qui permet de s'affranchir des fermes pilotes »

L'éolien flottant présente un fort potentiel de développement. Les machines seront installées plus loin des côtes françaises que les éoliennes posées. Elles seront donc moins visibles et profiteraient d'un gisement de vent encore plus favorable.