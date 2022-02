Éolien : Sea Shepherd porte plainte devant la Commission européenne contre le parc marin de Saint-Brieuc

Toujours en construction, le futur parc éolien au large de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) n'a pas encore fait tourner sa première pale. Ce mardi 8 février, l'ONG Sea Shepherd a annoncé déposer une plainte devant la Commission européenne afin de « remédier aux manquements du chantier éolien de Saint-Brieuc aux règles applicables au rejet de substances polluantes en mer, à la planification de l'espace marin, ainsi que les règles applicables aux espèces et aux habitats protégés ».

Cette plainte, partagée par l'association Gardez les caps, vise plus particulièrement, d'une part, un manquement envers la directive européenne du 7 septembre 2005 concernant la pollution causée par les navires, et les sanctions qu'elle prévoit. Sea Shepherd fait référence à la fuite d'hydrocarbures de juin 2021, provenant du navire chargé du forage, Aeolus, et qui fait déjà l'objet d'une plainte. L'ONG cible, d'autre part, le zonage du parc au milieu d'un site Natura 2000 et l'obtention « illégale » des 59 dérogations de destruction d'espèces accordées à l'opérateur Ailes marines, filiale de l'industriel espagnol Iberdrola. Cette question fait également déjà l'objet d'une plainte devant le Conseil d'État, datée du 7 janvier dernier.

« Le site de la baie de Saint-Brieuc a été arbitrairement désigné par l'État français "zone propice" non modifiable pour de l'éolien industriel, sans aucune évaluation environnementale préalable, ni enquête publique, énonce Sea Shepherd. Mal zoné dès l'origine, le projet éolien de la baie de Saint-Brieuc est dans une impasse environnementale. » L'ONG pointe, en outre, la réalisation de « seulement trois fondations d'éoliennes » en six mois de chantier (causant, qui plus est, une pollution sonore et sédimentaire) sur la trentaine annoncée par l'opérateur, pour 62 éoliennes posées prévues à terme.