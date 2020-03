Eolien offshore : l'énergéticien Iberdrola acquiert 100 % du capital d'Ailes marines

Rapanui85 "la pêche et le tourisme en périls", c'est vous qui le dites.

Le bétonnage des côtes pourrait aussi revendiquer les mêmes conséquences, comme la surpêche subventionnée à l'échelle Européenne, qui épuise les ressources au détriment direct de la pêche artisanale.



AU vu de ces enjeux, quelques zones en mer pour l'éolien, où d'ailleurs on va ficher la paix aux poissons et leur permettre de se reproduire un peux en paix, vont mettre ces activités en péril ?

Militez donc contre les polluants divers, plastiques, chimiques, qui sont déversés dans nos eaux, pour le combat d'associations comme Bloom contre la pêche industrielle et cynique, pour davantage de biodiversité dans les fonds marins et sur terre, là vous attirerez le touriste, durablement.



Les parcs éoliens en mer sont très efficaces, se multiplient sur la planète, peut-être c'est un complot mondial des martiens du fbi, ou peut-être que juste, ça marche.

A un moment, faut avancer, et vous ne pouvez pas retarder ad vitam aeternam la transition énergétique du fait de peurs infondées voire d'un conservatisme égoïste. Quand vos côtes seront érodées, vos vallées inondées et vos collines grillées, c'est encore vous qui pleurerez sur l'incompétence des dirigeants et appellerez à l'aide, les gens même dont vous aurez combattu les efforts.



Il est temps que l'Europe prenne les devants sur la transition énergétique, sérieusement.

krakatoe | Aujourd'hui à 10h36