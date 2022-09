Éolien flottant : le lieu d'implantation du premier parc commercial est fixé

Le gouvernement a précisé la zone d'implantation du premier parc éolien flottant commercial attendu pour 2030 en Bretagne au large de Belle-île. En parallèle, les travaux des fermes pilotes en Méditerranée se poursuivent à un bon rythme.

« On fera beaucoup plus d'éolien en mer, avec un avantage technologique qu'on peut consolider sur le flottant, parce que, là-dessus, on fait partie des premiers pays. » C'est en ces termes que le président de la République, Emmanuel Macron, a co...