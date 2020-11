Pesticides : deux châteaux viticoles condamnés pour un épandage à proximité d'une école

Il est manifeste que plus on "monte" dans les juridictions, mieux les intérêts de la santé publique et la préservation de l'environnement sont désormais pris en considération face au pouvoir absolu que se sont arrogé les praticiens du tout chimique en agriculture sur tout le reste de la société. Ce début de ré-équilibrage du plateau de la Justice constitue donc une excellente nouvelle (attendons néanmoins de connaître l'arrêt de la Cour de cassation, qui sera très probablement saisie), tant attendue par une part majoritaire et croissante de la population.

Mais il n'en demeure pas moins qu'il est affligeant qu'il incombe aux tribunaux de rappeler à certains que les autres citoyens, qui plus est des enfants scolarisés !!!, ont aussi des droits et qu'ils doivent les respecter. Voilà qui en dit long sur certaines mentalités.

Évidemment, il y en a qui vont crier à la dictature des juges, tant ils se sont sentis jusqu'à présent au-dessus des lois et très peu concernés par l'état de droit...

Pégase | 20 novembre 2020 à 17h53