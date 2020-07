165 associations s'opposent à l'implantation de 1 600 nouvelles éoliennes en Nouvelle-Aquitaine

Cent soixante-cinq associations de Nouvelle-Aquitaine saisissent le tribunal administratif de Bordeaux pour s'opposer à la construction de 1 600 éoliennes supplémentaires dans la région. Pour chaque département de la région (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne), une association portera un recours contre le Schéma régional d'aménagement et de développement durable (Sraddet) devant le tribunal, selon leur communiqué diffusé par la plateforme européenne contre l'éolien industriel (Epaw).

Le Sraddet, approuvé le 27 mars 2020 par la préfète de région, prévoirait 1 600 éoliennes en instruction ou en projet, en plus des 671 éoliennes déjà installées sur le territoire. Les 165 associations dénoncent « l'invasion éolienne et la complicité des pouvoirs publics et régionaux en Nouvelle-Aquitaine ». Le Sraddet « avalise la multiplication par 2,5 de la puissance éolienne terrestre actuelle en 10 ans alors qu'il évacue de ses préoccupations et perspectives les problèmes de leur acceptation sociétale ainsi que le fiasco économique et écologique de cette énergie », fustigent ces associations.