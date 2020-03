Performance énergétique des entreprises : Eqinov acquiert Winergia

Ce lundi 16 mars, Eqinov, société de services d'efficacité énergétique, a annoncé le rachat de la société de conseil en performance énergétique Winergia. Le montant de la transaction n'a pas été précisé dans le communiqué des deux sociétés. Leur rapprochement vise à créer une plateforme de services de performance énergétique pour accompagner les entreprises : identification des gisements d'économies d'énergie, financement et mise en œuvre de projets structurants...

Via cette acquisition, Winergia « apporte[ra] ses capacités d'ingénierie dans l'étude, l'amélioration et la validation de l'efficacité énergétique des bâtiments et systèmes énergétiques ». Eqinov, quant à elle, « contribuera à ces projets en transformant les "Negawatts" en euros au travers de ses services de financement et de rémunération de la flexibilité des consommations électriques ». Les deux groupes prévoient déjà d'accompagner près de 2 000 sociétés dans les secteurs de l'industrie, du transport, de la gestion de bâtiments tertiaires.

« La réduction des consommations et de l'empreinte carbone sont devenues des objectifs majeurs, qui réorientent largement les actions et les investissements des entreprises. Pour accompagner ces changements, nous devons construire des acteurs de services énergétiques innovants et à fort impact. C'est toute l'ambition de notre rapprochement avec Winergia », a déclaré Sylvain Lagarde, co-fondateur d'Eqinov.

Cette opération de rachat donne naissance à un groupe de 70 collaborateurs répartis en cinq implantations régionales. En 2019, Eqinov a enregistré un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros.