Antilles : alerte sur un ver invasif, qui pourrait menacer la biodiversité des sols

Le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) alerte sur la présence d'une espèce invasive nouvellement détectée à la Guadeloupe et à la Martinique, provenant probablement d'Amérique du Sud.

Il s'agit d'un ver plat, Amaga expatria, repéré à l'occasion d'une initiative de science participative. Plus d'une vingtaine de signalements ont été reportés. Ce ver est « un prédateur des animaux du sol (vers de terre, escargots) et pourrait donc représenter une menace pour la biodiversité et l'écologie des sols antillais », indique le MNHN.