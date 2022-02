Espèces envahissantes : la Commission européenne entame une procédure contre la France

MAJ le 10/02/2022

La Commission européenne blâme le retard de la France, et de quatorze autres États membres de l'Union, dans l'application d'un règlement relatif à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Ce mercredi 9 février, elle a annoncé avoir émis un avis motivé aux 15 pays concernés, dont la Belgique, l'Italie ou encore le Portugal. Ces derniers ont désormais deux mois pour y répondre et prendre les mesures demandées, sous peine d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne.

Une lettre de mise en demeure avait été préalablement envoyée, en juin dernier. Seuls trois États membres sur les 18 visés avaient satisfait l'attente de la Commission. En retard depuis juillet 2019, les quinze autres n'ont pas « élaboré, mis en œuvre et communiqué à la Commission avant juillet 2019 leurs plans d'action » visant à lutter contre les espèces exotiques envahissantes les plus préoccupantes listées par l'Union européenne dans son règlement de janvier 2015. Certes tardive, la France a pourtant élaboré un projet de plan d'action, lequel était en consultation jusqu'au 4 février dernier.

Au nombre de 66 (sur les quelques 1 200 espèces exotiques envahissantes recensées en Europe), la liste comprend notamment la jacinthe d'eau (Eichhornia crassipes), le frelon asiatique (Vespa velutina) ou le raton laveur (Procyon lotor). La Commission rappelle que ces espèces préoccupantes causent des dommages non seulement à l'environnement et à la santé animale et humaine, mais aussi à l'économie européenne – environ 12 milliards d'euros par an. « Il est bien plus efficace et moins coûteux de prévenir l'introduction d'espèces envahissantes que de réparer et d'atténuer les dégâts qu'elles provoquent une fois répandues. » En vertu du règlement cité, les États membres sont ainsi tenus d'empêcher l'introduction de ces espèces en Union européenne, de les détecter et d'adopter des mesures pour les éradiquer ou de limiter leur propagation.