Espèces exotiques envahissantes : une nouvelle liste de 22 animaux et végétaux en consultation

Comme de coutume, la France se propose d'ajouter à sa réglementation nationale les nouvelles entrées à la liste des espèces exotiques envahissantes (EEE) préoccupantes réglementées par l'Union européenne. Le projet d'arrêté, voué à inclure les 22 espèces animales et végétales visées, est disponible en consultation publique jusqu'au 21 juillet. Cette proposition a reçu un avis favorable du Conseil national pour la protection de la nature (CNPN), préalablement à la décision finale de la Commission européenne à ce sujet.

Le nouveau complément à la liste européenne comprend 17 espèces animales et 5 espèces végétales observées sur le territoire continental. Il porte ainsi le nombre total d'espèces réglementées par l'Union et suivies par le Réseau européen d'information sur les espèces exotiques (Easin) à 88. En France, les 22 EEE considérées seront interdites à l'introduction volontaire en milieu naturel, au transport, à la détention et au commerce en métropole. Il s'agit du niveau de réglementation le plus strict en la matière au sein du Code de l'environnement.

Parmi les espèces animales prochainement listées, le complément comporte notamment six espèces de poissons, dont deux guppies sauvages (Gambusia holbrooki et Gambusia affinis), et quatre espèces d'insectes, dont trois du genre Solenopsis, mieux connu sous le nom de fourmi de feu. S'agissant de la branche végétale, la liste ajoute également la laitue d'eau (Pistia stratiotes), plante aquatique d'ornement qui commence à pulluler dangereusement sur la rive droite du Rhône.