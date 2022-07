Étang de Berre : le tribunal de Marseille ne jugera pas la plainte pour dégradation du milieu

Puisque cet apport massif d'eau douce (930 milliard de m3 / an. Source : GIPREB) et les limons charriés (48 200 tonnes / an) posent problème depuis la mise en service (en 1966) de cette centrale hydroélectrique d'appoint, que la forte population de la région génère une tension sur la ressource en eau douce, ne serait-il pas envisageable d'exploiter cette ressource artificielle pour l'utilisation agricole et d'arrosage des jardins et espaces verts ?

Rappelons ici que la France a tout de même été condamnée en 2004 par la Cour européenne de justice au motif que cet État membre "ne respectait pas les engagements pris pour la protection de la Méditerranée (Protocole d’Athènes, 1980, Convention de Barcelone, 1976) en autorisant les rejets d’eau douce de la centrale EDF de Saint-Chamas dans l’étang de Berre". Même le diable peut se cacher dans une énergie réputée "verte"... si on la regarde seulement par le petit bout de la lorgnette ainsi qu'EDF sait si bien le faire !

Pégase | 05 juillet 2022 à 18h33