Poêles à granulés : comment maximiser leurs performances

Les poêles à granulés séduisent par leur praticité et leur rendement énergétique. L'Ademe met toutefois en évidence la nécessité d'améliorer les pratiques des fabricants et installateurs pour gagner en performance et limiter la pollution de l'air.

« 210 000 poêles et 38 000 chaudières à granulés ont été vendus en 2022, un record pour notre filière », se satisfait Éric Vial, délégué général de Propellet, fédération regroupant les producteurs de granulés et fabricants d'équipements. Si ce mode de chauffage a connu une période de crise à l'automne 2022, exposé à des demandes en progression et à des difficultés d'approvisionnement concourant à une hausse indécente des prix, l'engouement est bien réel. En 2021, la vente de poêles à granulés avait dépassé pour la première fois celle des poêles à bûches.

Malgré leur coût plus élevé, ces appareils séduisent. Faciles à utiliser car l'alimentation en granulés et l'allumage sont automatiques et programmables, ils présentent une bonne autonomie, un rendement énergétique élevé et rejettent moins de polluants atmosphériques que les appareils à bûches. Le chauffage au bois est cependant la première source d'émissions de particules en France : 41 % des PM2,5 en 2020, selon le Citepa.

85 % C'est le rendement moyen d'un poêle à granulés.

Mais ces performances énergétiques et environnementales sont-elles toujours au rendez-vous ? C'est ce qu'a voulu savoir l'Ademe au travers d'une campagne de mesures menées auprès de foyers de particuliers équipés de poêles à granulés récents (moins de cinq ans), labellisés Flamme verte 7 étoiles, de puissance 7 kW (deux appareils), 8 kW (14 appareils) et 9 kW (quatre appareils). Quatre grandeurs (températures, tirage, consommation électrique et de granulés) ont été mesurées en continu pendant toute une saison de chauffe (novembre 2020 à mars 2021) dans vingt maisons : deux construites avant 1975, 16 entre 1976 et 2011, deux après 2012, avec le même lot de granulés. Sans oublier des mesures ponctuelles d'émissions de particules fines, lors de la saison de chauffe 2021-2022. Résultats : présentée à l'occasion du salon Bepositive à Lyon, l'étude de l'Ademe met en évidence des enseignements précieux pour les fabricants et les installateurs afin de maximiser les performances de ces appareils.

Éviter le surdimensionnement des appareils

Premier enseignement, les performances énergétiques et environnementales sont bien réelles : rendement de l'ordre de 85 % et émissions inférieures à 25 g/GJ en particules solides. Bonne nouvelle, les deux tiers des équipements maintiennent ces performances, même à allure réduite. Le tiers restant fait donc dire à l'Ademe qu'il est important de minimiser les temps d'allure réduite et donc de ne pas surdimensionner les installations par rapport aux besoins en énergie du logement. Attention également au dimensionnement des conduits afin de ne pas générer trop de tirage - le risque est de dégrader la qualité de la combustion.

L'étude montre l'importance de l'allure sur les performances environnementales et suggère que la règlementation aille plus loin dans sa prise en compte Manon Vitel, Ademe

Pour les fabricants, l'Ademe ajoute un point de vigilance. « Il faut optimiser l'équilibre entre l'apport d'air et le volume de granulés », note Manon Vitel, référente chauffage domestique au bois à l'Ademe.

Renforcer les tests en labo

« L'étude montre l'importance de l'allure sur les performances environnementales et suggère que la règlementation aille plus loin dans sa prise en compte, notamment lors des tests réalisés en laboratoire », estime Manon Vitel. Actuellement, les tests réglementaires ne prennent en compte que l'allure nominale. En moyenne, les niveaux d'émissions de particules solides sont supérieurs d'environ 30 % à ceux communiqués par les constructeurs et mesurés dans le cadre d'essais normatifs en laboratoire. Cet écart s'explique par le recours à des conditions opératoires réalistes, confirmant l'intérêt de faire évoluer les méthodes d'essais pour favoriser des tests se rapprochant des conditions réelles.

Communiquer les bonnes pratiques aux utilisateurs

Autre point essentiel, « sur lequel l'Ademe mise beaucoup », rappelle Manon Vitel : « Nous comptons sur les professionnels pour transmettre à leurs clients utilisateurs nos conseils. » Car l'usager a aussi son rôle à jouer en achetant des granulés certifiés et en les stockant dans de bonnes conditions ; en réalisant l'entretien annuel ou biannuel nécessaire, et en choisissant un mode de fonctionnement optimal pour son appareil. L'Ademe recommande ainsi de faire fonctionner son poêle en mode modulation lorsque le besoin de chauffe est important (période froide, donc avec un fonctionnement à allure réduite minimisé) et en mode marche/arrêt lorsque le besoin de chauffe est moindre (période relativement clémente) afin d'éviter le recours trop fréquent à une allure réduite. « En mode marche/arrêt, il est important de ne pas avoir recours à des arrêts/redémarrages trop fréquents afin d'éviter de trop nombreux pics d'émission de polluants », conseille l'agence.