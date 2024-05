Accès aux pièces détachées : les bénéfices environnementaux de l'impression 3D restent à démontrer

L'impression 3D de pièces détachées pour la réparation doit encore faire ses preuves. Pour l'instant, les bénéfices environnementaux ne sont pas démontrés, voire contestables. Tout comme la durabilité des pièces fabriquées.

La réparation à partir de pièces détachées fabriquées en impression 3D ne présente pas d'avantages environnementaux flagrants par rapport à la réparation avec des pièces traditionnelles, estime l'Agence de la transition écologique (Ademe), qui vient de publier une étude (1) sur le sujet. Le rapport, qui est une mise à jour des premiers travaux réalisés en 2017, explique que la multiplication des étapes dans le processus d'impression 3D entraîne des pertes de matière et augmente la facture énergétique. Le rapport montre aussi que les acteurs sont hésitants, notamment du fait d'un questionnement sur la durabilité des pièces (lire l'encadré).

Quid des fabricants ? Pour l'instant, les fabricants utilisent peu l'impression 3D pour la production de pièces détachées. Plusieurs freins sont identifiés : les incertitudes sur la qualité et la durabilité des pièces, la variété des technologies et des matériaux, les doutes sur la répétabilité d'impression et le coût élevé. L'absence de cadre juridique pose aussi des questions de propriété intellectuelle et de maintien de la garantie.

Toutefois, des acteurs se démarquent, comme SEB qui « commercialise quelques centaines de pièces fabriquées en fabrication additive pour des produits anciens », explique le rapport, précisant que seules des pièces qui n'existent plus sont (et seront) concernées. Le recours à ces technologies sera aussi limité aux pièces essentielles et ayant une véritable utilité dans l'utilisation du produit.

Boulanger aussi expérimente l'impression 3D, mais l'accès du distributeur aux plans est complexe, car l'impression 3D est très différente du moulage utilisé par les fabricants (les plans diffèrent donc aussi).

Decathlon étudie le sujet, mais n'a pas encore franchi le pas. L'enjeu pour l'entreprise est d'abord de faire connaître son service de réparation. Peu de données disponnibles

L'étude a passé en revue les principales techniques d'impression 3D par « fabrication additive », c'est-à-dire par addition de couches successives et superposées de matière. Au total, six techniques (2) ont été identifiées et classées selon trois grandes méthodes : l'assemblage de poudre (avec des procédés thermiques ou chimiques), la polymérisation de résines et le dépôt de matière fondue sélectivement.

Le principal problème rencontré est le peu de données quantitatives robustes, alors même que le périmètre de l'étude est particulièrement large. Il est donc difficile de comparer les impacts environnementaux d'une réparation avec une pièce fabriquée en impression 3D et ceux d'une réparation classique. Faute de données d'analyse du cycle de vie (ACV) disponibles, l'étude se limite essentiellement à une analyse qualitative multicritère simplifiée.

Des premiers résultats peu concluants

L'analyse porte sur deux scénarios de réparation en atelier : un premier avec une pièce conçue et fabriquée par impression 3D directement dans l'atelier, un second avec une pièce classique moulée en usine. L'étude se penche essentiellement sur la production de la matière première et la fabrication de la pièce, car elle considère que les deux procédés de fabrication étudiés aboutissent à des pièces aux propriétés identiques (composition, performance et qualité) et à la même durabilité.

Pour l'essentiel, les résultats disponibles « révèlent que les avantages environnementaux de l'impression 3D ne sont pas flagrants et restent ainsi à démontrer ». Pire : « Les impacts environnementaux de l'impression 3D semblent être supérieurs à ceux d'un procédé de fabrication traditionnelle, et ce sur quasiment l'ensemble des indicateurs étudiés. »

Surconsommation de matière et d'énergie

“ Les impacts environnementaux de l'impression 3D semblent être supérieurs à ceux d'un procédé de fabrication traditionnelle, et ce sur quasiment l'ensemble des indicateurs étudiés ” Ademe Concernant la production de la matière, le rapport note que les pertes de matières premières lors de la production de fil, de poudre ou de résine sont relativement faibles. En revanche, il faut mettre en forme la matière pour qu'elle soit utilisée en impression 3D. Cette étape nécessite de l'énergie, ce qui peut être conséquent lorsqu'il s'agit de métal (soit pour le faire fondre, soit pour le réduire en poudre). De même, l'impression 3D nécessite plus de transport de matière du fait des étapes de transformation supplémentaires et des sites de production dispersés.

La fabrication de pièces en impression 3D est aussi plus gourmande en ressources. D'abord, le prototypage génère des rebuts. Ensuite, les défauts de fabrication « sont de manière générale plus fréquents » et certains procédés d'impression 3D de certaines pièces nécessitent d'imprimer en même temps un support ne faisant pas partie de la pièce finale. Enfin, la phase d'impression est généralement bien plus longue qu'un moulage par injection. Là encore, à chaque fois, la consommation d'énergie, voire de matière, augmente.

Les hypothèses pèsent sur les résultats

Toutefois, l'étude identifie aussi des situations qui pourraient être plus favorables à l'impression 3D. C'est notamment le cas lorsque les impacts environnementaux de la fabrication des pièces détachées classiques sont lourds. Il s'agit ici essentiellement de pièces de rechange fabriquées hors de France avec un mix énergétique carboné. Dans ce cas, « l'impression 3D pourrait bénéficier d'avantages sur d'autres indicateurs ».

Autre bémol à prendre en compte : comme souvent, l'influence des hypothèses retenues par l'étude pèse sur les conclusions. Ici, expliquent les auteurs, « la prise en compte de la fabrication d'un moule (dans le cas de l'injection), qui concentre l'essentiel des impacts d'une fabrication traditionnelle, altérerait fortement les impacts environnementaux d'une fabrication de pièce détachée en moulage par injection ».

Mais à l'inverse, l'étude n'a pas pris en compte la robustesse des pièces de rechange. Si l'on fait l'hypothèse que la durabilité des pièces fabriquées par impression 3D est moindre, alors ces technologies seraient défavorisées par rapport à une fabrication traditionnelle. Et en l'occurrence, « la durabilité est un critère particulièrement sensible qui est impacté par la méthode d'impression (fil, résine ou poudre) et par la géométrie de la pièce ». D'ailleurs, les acteurs interrogés sont très sensibles aux risques juridiques et aux enjeux de responsabilité en cas d'accident lié à une pièce défectueuse imprimée en 3D.