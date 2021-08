L'éclairage public impacte les populations de chenilles de mites

Dans une étude publiée le 25 août dans la revue Science Advances, des chercheurs britanniques ont démontré l'impact de l'éclairage public sur la réduction des populations de chenilles de mites. Les impacts « sont plus prononcés sous les lampadaires à diodes électroluminescentes (LED) blanches par rapport aux lampes au sodium jaunes classiques », précisent les chercheurs. Selon leurs travaux, les chenilles de mites seraient en moyenne 47 % moins nombreuses dans les haies et 33 % moins abondantes dans les herbes dans les zones éclairées par les lampadaires.

« D'après les nombreux mécanismes qui pourraient entraîner la réduction du nombre de populations locales de chenilles, nous suggérons que la diminution de la ponte dans les zones éclairées est une cause importante car les papillons dans les zones éclairées peuvent avoir une activité perturbée et peuvent pondre moins d'œufs », expliquent les scientifiques qui craignent des « conséquences en cascade importantes pour les écosystèmes ». Ils rappellent que les mites sont fonctionnellement importantes pour les écosystèmes terrestres, y compris en tant que pollinisateurs. Elles sont des proies à la fois pour les vertébrés (par exemple, les oiseaux et les chauves-souris) et les invertébrés (par exemple, les araignées et les guêpes), et des hôtes pour les parasitoïdes.