Biodéchets : la généralisation de la collecte sélective coûterait de 7 à 22 euros par habitant et par an

Une étude, commandée par les gestionnaires de déchets, estime le surcoût lié à la mise en œuvre de la collecte séparée des biodéchets ménagers. La remise à plat de la collecte des déchets existante est un point clé de réduction de ce surcoût.

Le déploiement de la collecte sélective des biodéchets devrait coûter entre 7 et 22 euros par habitant et par an (€/hab/an), estime une