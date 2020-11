L'Europe se prépare à une hausse de 28 % des consommations d'énergie du cloud d'ici 2030

Selon une étude (PDF) commandée et publié par la Commission européenne, la consommation d'énergie des centres de données des États membres de l'UE devrait passer de 2,7 % de la demande d'électricité en 2018 à 3,2 % d'ici à 2030. Autrement dit, en 2018, si la consommation d'énergie des centres de données dans l'UE était de 76,8 TWh, elle devrait passer à 98,52 TWh d'ici 2030, soit une augmentation de 28 %.

Ces prévisions renforcent la volonté de l'UE de se doter de centres de données climatiquement neutres, hautement économes en énergie et durables d'ici 2030 au plus tard, comme le prévoit sa stratégie numérique. Mais cette étude démontre la complexité de l'enjeu : « l'étude révèle qu'en raison de la nature du cloud computing et de la diversité des fournisseurs de services cloud, il n'existe pas de solution unique pour atteindre l'objectif 2030. Néanmoins, les instruments existants peuvent - à des degrés divers - être utilisés comme point de départ ou au moins comme source d'inspiration pour de nouveaux développements ou de nouvelles conceptions d'instruments politiques », conclut la Commission.

L'exécutif mise donc sur le code de conduite de l'UE sur l'efficacité énergétique des centres de données, sur les prochaines révisions du règlement sur l'écoconception sur les serveurs et les produits de stockage de données, et sur la directive sur l'efficacité énergétique. Elle lance une nouvelle étude pour voir quels scénarios de révision envisager et leur impact sur l'efficacité énergétique des data center.