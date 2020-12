Impact des changements climatiques sur l'agriculture : ne pas oublier les effets du taux de CO2

Afin d'anticiper et d'adapter les systèmes agricoles, de nombreuses études et scénarios de prospective s'intéressent à l'impact des changements climatiques sur l'agriculture. La variation de la température ou des précipitations va indubitablement jouer sur les rendements. Mais un autre paramètre est bien souvent oublié : la concentration de CO 2 dans l'atmosphère. Or, son augmentation a des effets positifs sur les plantes (stimulation de la croissance) comme parfois négatifs sur les teneurs en certains nutriments.

Selon une méta-analyse de 228 publications scientifiques, réalisée par une équipe internationale intégrant des chercheurs français de l'Inrae et de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, il est nécessaire de prendre en compte les effets de l'augmentation du CO 2 atmosphérique pour améliorer la robustesse et la précision des modélisations. « Les connaissances sur ce phénomène sont suffisamment robustes pour éliminer les scénarios excluant ces effets des modélisations des impacts du changement climatique », concluent les chercheurs.

Les auteurs proposent également une feuille de route pour les futures recherches sur ce sujet et la création d'une base de données en open-access accessible aux preneurs de décisions, avec des informations standardisées sur les protocoles expérimentaux, les données utilisées pour les modélisations, ainsi que les résultats des projections des impacts du changement climatique.