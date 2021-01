Pollution de l'air dans le métro : la Région Île-de-France commande une étude à Airparif

Après la publication d'une étude de l'association Respire sur la qualité de l'air dans le métro et le RER, la Région Île-de-France missionne Airparif, annonce ce vendredi 29 janvier Jean-Philippe Dugoin-Clément. « Nous missionnons aujourd'hui Airparif, en lien avec la RATP, pour mener une étude indépendante sur le système de mesure de la qualité de l'air dans le métro parisien, pour s'assurer du bon état de fonctionnement des capteurs, ainsi que de la complétude des données recueillies et publiées », explique le vice-président du Conseil régional.

Par ailleurs, l'élu affiche la volonté de l'exécutif régional de dépolluer d'ici 2030 l'air dans les espaces souterrains du métro et du RER. Il explique que « deux solutions ont d'ores et déjà prouvé leur efficacité».

La première est l'implantation d'« appareils de filtrage par ionisation positive » sur les quais. Suez en a installé un à la station Alexandre Dumas (ligne 2) et Air Liquide un autre à la gare Avenue Foch (RER C) : « 20 % à 30 % des particules fines sont ainsi capturées à proximité de l'appareil de filtrage ». Cette solution sera déployée « dès cette année », affirme l'élu, précisant que cette mise en œuvre débutera par l'équipement des 20 stations franciliennes les plus polluées.

La seconde solution consiste à capter les particules issues du freinage du métro au niveau des freins. La SNCF et Tallano teste le dispositif, explique l'élu qui évoque une réduction à la source de deux tiers des particules.