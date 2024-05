Pollution de l'air : l'efficacité des aménagements piétonniers près des écoles

Réduire l'exposition des enfants au dioxyde d'azote (NO 2 ), ce gaz irritant pour les bronches produit par les moteurs thermiques des voitures, notamment, qui favorise l'asthme et les infections pulmonaires ? C'est possible, selon les associations Respire et Airgone. Dans la cour, en classe, en façade, dans la rue... Celles-ci ont installé des capteurs dans ou à proximité de dix écoles parisiennes aux abords plus ou moins piétonnisés, afin de mesurer les concentrations de ce polluant. Deux campagnes de mesure différentes ont été menées : du 14 au 28 juin 2023 puis du 21 septembre au 6 octobre 2023.

Résultat de cette expérience : elle révèle une baisse des concentrations en NO 2 , jusqu'à 30 %, aux abords des écoles bénéficiant des aménagements les plus favorables à la marche à pied. Les associations ont également mesuré la présence de particules fines PM 2,5 , en continu, du 14 juin 2023 au 30 avril 2024. Cette étude en revanche n'a pas permis de déceler un effet de la piétonnisation en termes d'émissions de PM 2,5 . Le rapport préconise ainsi de continuer ces campagnes d'évaluation des concentrations, notamment en hiver lorsque les niveaux de pollution sont plus élevés, afin de massifier le nombre de mesures et de tirer des conclusions plus précises.