Près de la moitié des rénovations des propriétaires concernent l'isolation

Une nouvelle étude, publiée par SeLoger, ce 9 janvier, s'est penchée sur les habitudes de rénovation des propriétaires. L'enquête s'appuie sur plus de trois millions d'annonces d'appartements et maisons, publiées sur le site SeLoger, entre le 1er janvier 2018 et le 1er septembre 2022. L'institut OpinionWay a questionné 1 000 propriétaires du 2 au 8 décembre 2022.

« Les rénovations sont, sans grande surprise, réalisées pour améliorer l'esthétique des logements (dans 68 % des cas), mais aussi pour renforcer l'isolation dans près d'un cas sur deux (45 %). Ce dernier choix semble particulièrement intéressant dans le contexte actuel de recherche d'économies d'énergie et de réduction de l'empreinte carbone », analyse Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques de SeLoger.

Les propriétaires aiment également rénover, lorsqu'ils ont notamment le temps (pour 35 % des interrogés) et quand ils en ont les moyens (pour 26 % d'entre eux).

« Rénover permet une belle plus-value sur la valeur du bien et c'est aussi un atout indéniable pour faciliter la revente. Attention toutefois à prendre en compte toutes les dépenses liées aux travaux, qui peuvent parfois dépasser la plus-value », ajoute Barbara Castillo Rico. En effet, en moyenne, acquérir un appartement rénové à Paris ferait augmenter le prix de ce bien de + 6,1 % (comparé à un bien avec des caractéristiques équivalentes et un état standard), et de + 11,6 % pour les dix plus grandes villes françaises, selon l'étude.