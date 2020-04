Le conseil d'administration de la Confédération Européenne des Industries de Recyclage (Euric) a nommé Olivier François, délégué par Federec, au poste de vice-président. Il remplace Jean-Philippe Carpentier, ancien président de Federec.

Cet ingénieur chimiste de formation (diplômé de l'ESCOM Paris en 1979), docteur d'état en sciences physiques (Université de Compiègne en 1992), est actuellement directeur du développement, en charge des nouvelles activités et affaires environnementales, du Groupe Galloo. Il est engagé au sein d'Euric en tant qu'expert qualifié pour les filières du recyclage des métaux, des plastiques provenant des déchets électroniques (DEEE) et des véhicules hors d'usage (VHU), ainsi que pour les questions de l'impact des réglementations chimiques sur le recyclage. Il préside aussi la commission internationale de Federec.