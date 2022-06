En Europe, 10 % des cancers ont des origines environnementales

Selon une nouvelle analyse de l'Agence européenne de l'environnement (AEE), l'exposition à la pollution en Europe cause 10 % des cancers déclarés. Pour la première fois, l'AEE a étudié les liens entre cancer et environnement, en passant en revue les données scientifiques les plus récentes sur la pollution atmosphérique, le radon, les rayonnements ultraviolets, la fumée de tabac ambiante et les substances chimiques. Et pour certaines pollutions, l'AEE leur attribue un rôle. Ainsi, la pollution de l'air (tant intérieure qu'atmosphérique) est liée à environ 1 % des cas de cancer en Europe et provoque environ 2 % des décès dus au cancer. L'exposition au radon à l'intérieur des bâtiments est liée à près de 2 % des cas de cancer et à un cas de cancer du poumon sur dix en Europe. Tandis que les rayonnements ultraviolets naturels pourraient être responsables de près de 4 % des cas.

Selon l'agence, cette nouvelle étude doit faire réagir, car la plupart de ces cas sont évitables. « La bonne nouvelle est que nous pouvons agir maintenant pour réduire la pollution et prévenir les décès, renchérit Virginijus Sinkevičius, commissaire européen chargé de l'Environnement, des Océans et de la Pêche. Grâce à l'ambition "zéro pollution" du pacte vert pour l'Europe, nous pouvons apporter des avantages présentant un bon rapport coût-efficacité en matière de prévention du cancer en réduisant l'exposition aux polluants nocifs. » La Commission en profite pour rappeler aussi les ambitions de sa stratégie de réduction de l'usage des pesticides et celle sur la durabilité dans le domaine des produits chimiques.