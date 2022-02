L'Europe mise sur la cartographie de son réseau ferroviaire et de ses bornes de recharge

La Commission européenne veut renforcer la cartographie des infrastructures de transport en Europe. Les 21 et 22 février derniers au Bourget, le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a accueilli ses homologues européens lors d'une réunion informelle organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. À cette occasion, la commissaire européenne aux Transports, Adina-Ioana Vălean, a annoncé le lancement de deux nouveaux dispositifs.

Le premier consiste en l'élaboration, dans les mois à venir, d'une nouvelle « carte interactive » du réseau de bornes de recharge de véhicules électriques sur le territoire européen. « C'est un outil essentiel pour suivre l'évolution du maillage de l'Union en bornes de recharge, à même de donner confiance aux usagers quant au niveau de couverture de leurs trajets », déclare le ministère. Cette carte sera mise à jour en temps réel avec les données fournies par les États-membres par le biais d'une plateforme dédiée. Elle permettra d'identifier les lacunes de ce maillage mais aussi de suivre la progression du déploiement des flottes zéro émission. « La carte pourrait s'enrichir de nouvelles fonctionnalités par la suite », ajoute le ministère, sans donner plus de précisions.

La Commission européenne en a également profité pour lancer son nouveau projet de recherche et d'innovation en matière de transport ferroviaire : l'Europe's Rail Joint Undertaking. Cofinancé par le programme Horizon Europe à hauteur de 50 %, ce projet d'1,2 milliard d'euros a pour but d'établir un « réseau ferroviaire européen intégré de haute capacité », s'appuyant notamment sur l'automatisation numérique et une cartographie pointue du réseau. Le projet se traduira sous la forme d'un premier appel à projets, dont l'ouverture est prévue en mars prochain.