L'Europe consulte le public pour lutter contre le déclin des pollinisateurs

La Commission européenne ouvre, jusqu'au 9 juin 2022, une consultation publique dans le but de réviser les mesures de l'initiative de juin 2018 pour protéger les insectes pollinisateurs sauvages. La consultation invite le public et les parties prenantes à proposer de nouvelles actions « pour mettre pleinement en œuvre les objectifs de l'initiative et respecter l'engagement d'inverser le déclin des pollinisateurs d'ici à 2030 ».

Or, en mai 2021, la Commission a recensé une espèce d'abeilles et de papillons sur dix qui était « en voie d'extinction » en Europe, et une espèce sur trois « en déclin ». « Les principales menaces » qui pèsent sur les pollinisateurs sauvages sont le changement d'affectation des terres, l'agriculture intensive et l'utilisation de pesticides, la pollution de l'environnement, les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique, souligne la Commission.

« Dans l'ensemble, l'initiative reste un instrument politique valable qui permet à l'UE, aux États membres et acteurs concernés de lutter contre le déclin des pollinisateurs, mais il reste des défis importants à relever pour s'attaquer aux causes du déclin », estime l'exécutif européen.