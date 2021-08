En 2021, l'Europe émet moins de CO2 et produit plus d'électricité renouvelable

Malgré un rebond de la demande en électricité, l'Europe émettrait moins de CO 2 en 2021. Dans son rapport semestriel sur l'état du secteur électrique européen, le think-tank Ember avance en effet une baisse de 12 % des émissions de gaz à effet de serre cette année, en comparaison des niveaux pré-pandémiques de 2019. Cette réduction aurait été réalisée en dépit d'une demande croissante de 6 % en électricité, dans l'Union européenne, par rapport à l'an dernier.

En 2021, toujours selon les chiffres d'Ember, la production d'électricité à partir d'énergies fossiles a baissé, en moyenne, de 10 % en Europe depuis 2019. Durant la première moitié de l'année 2021, les États-membres de l'Union auraient notamment produit 16 % de moins d'électricité provenant de centrales à charbon (soit -36 TWh) par rapport à 2019, sur la même période. « L'augmentation substantielle des prix du gaz et du charbon en 2021 a élevé le coût de la production d'électricité pour des centrales thermiques existantes au-delà du coût de production électrique à partir de nouveaux panneaux solaires ou d'éoliennes terrestres », attestent les analystes d'Ember dans leur rapport.

En parallèle, les pays d'Union européenne produiraient 11 % de plus d'électricité issue de sources renouvelables qu'en 2019 – autrement dit, une augmentation de 52 TWh. « L'Espagne et les Pays-Bas n'ont constaté aucune augmentation de l'utilisation de combustibles fossiles [cette année], grâce à la croissance de leurs secteurs solaire et éolien. L'énergie éolienne générée par l'Espagne suffit à produire plus d'électricité que ses énergies fossiles », souligne, par exemple, le think-tank. 39 % de l'électricité produite en Union européenne proviendraient d'énergies renouvelables en 2021. Selon Ember, ces dernières resteraient ainsi, depuis l'an dernier, la première source d'électricité en Europe.