En Europe, l'aide aux combustibles fossiles n'a pas diminué depuis plus de dix ans

Si l'Europe développe davantage les énergies renouvelables, elle continue pour autant de subventionner les énergies fossiles. Tel est le constat porté par un nouveau rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne (UE). D'après son analyse, les subventions accordées aux combustibles fossiles par les États membres se situeraient, en moyenne, entre 2008 et 2019, à plus de 55 milliards d'euros par an. Les aides fournies aux énergies renouvelables, quant à elles, ont presque quadruplé en onze ans, passant de 20 à 78 milliards d'euros annuellement.

Selon la Cour des comptes de l'UE, quinze États membres – dont la France – financent davantage de subventions pour les combustibles fossiles que pour les énergies renouvelables., explique l'organe européen. L'Hexagone , en particulier, est celui des 27 qui peine le plus en la matière. De plus, le cadre actuel de la taxation de l'énergie encourage encore, selon le rapport de la Cour, des sources d'énergie plus polluantes., avance la Cour.

Néanmoins, la Cour des comptes européenne souligne que sa révision proposée par la Commission européenne, en juillet dernier, n'ira pas nécessairement dans le bon sens. « L'élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles d'ici à 2025, un engagement pris par l'UE et ses États membres, s'annonce délicate sur les plans économique et social », énonce la Cour, en référence aux conséquences budgétaires sur les ménages les plus précaires.