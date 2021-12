L'Europe valide le soutien public au futur parc éolien marin au large de Barfleur

La Commission européenne a officiellement validé le soutien public prévu pour le futur parc éolien qui sera installé en mer, au large de Barfleur (Manche), en 2028 ou 2029. Comme pour les sept autres parcs en projet, la France a dû faire valider le dispositif de tarif d'achat dont bénéficiera le futur constructeur du parc, qui sera connu en 2022. L'aide prendra la forme d'un complément de rémunération octroyé à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel.

Pour rappel, le projet porte sur la réalisation d'un parc éolien situé au large du Cotentin, d'une puissance comprise entre 900 et 1 050 MW. La zone retenue, de 500 km2, se trouve à plus de 32 km des côtes et à 40 km des tours-observatoires Vauban de Saint-Vaast-La-Hougue. Ce sera le huitième parc offshore à voir le jour après celui de Saint-Nazaire en 2022, ceux de Saint-Brieuc et Fécamp en 2023, celui de Courseulles-sur-Mer en 2024 et ceux de Dieppe et Noirmoutier en 2025.