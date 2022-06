Nucléaire : trois autorités de sûreté vont pré-évaluer le projet de réacteur modulaire d'EDF

EDF a annoncé le lancement d'une pré-évaluation du design du réacteur Nuward, son projet de réacteur modulaire (SMR, pour Small Modular Reactor). Cette pré-évaluation sera menée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) française et ses homologues tchèque et finlandaise. Elle doit permettre à l'entreprise d'anticiper les enjeux liés à la certification de ce nouveau réacteur. « Cette revue tiendra compte de toutes les règlementations nationales actuelles de chaque pays, des objectifs de sûreté et des normes internationales les plus élevées, ainsi que des dernières connaissances et bonnes pratiques en la matière », explique EDF.

Avec cette pré-évaluation, EDF veut à la fois « favoriser l'accélération de l'octroi de licences internationales pour les réacteurs SMR » et « [contribuer] à créer un nouvel élan dans l'harmonisation des règlementations pour les SMR ». EDF explique en effet que la règlementation qui encadrera ces réacteurs doit être harmonisée afin de permettre de standardiser leur conception et permettre une construction en série en usine.

Pour rappel, Nuward est un projet de réacteur à eau pressurisée d'une puissance de l'ordre de 540 mégawatts (MW) thermiques, pour 170 MW électriques. En octobre 2021, une note d'information de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) expliquait que ce projet bénéficiait de la bonne connaissance des accidents associés à cette technologie (en particulier s'agissant de la rétention du corium) et de la combinaison d'éléments de sûreté passifs et actifs. L'Institut mettait aussi en avant que l'enceinte de confinement en métal, qui sera plongée dans un bassin rempli d'eau, permettrait de réduire le risque de fuite par rapport aux enceintes en béton des réacteurs de forte puissance.

En décembre dernier, EDF avait déjà lancé un comité consultatif international constitué d'experts issus de l'industrie nucléaire et chargé d'évaluer le potentiel commercial de son projet.