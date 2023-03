L'hiver prochain, Ecowatt va signaler quand consommer pour que l'énergie soit décarbonée

« L'hiver prochain, le dispositif Ecowatt va être amélioré pour que, même en cas de signal vert, des préconisations soient faites pour encourager les Français à ne consommer que de l'énergie décarbonée », a déclaré Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE, lors de la présentation à la presse du bilan électrique de l'hiver 2022-2023. « Ce travail est en cours, a-t-il précisé. L'objectif est d'indiquer les bons moments pour consommer, afin d'éviter de faire appel aux moyens de production de pointe », qui sont les plus polluants.

Malgré les tensions attendues cet hiver sur le système électrique, aucun signal Ecowatt n'a finalement été déclenché, « grâce à une baisse inattendue de la consommation énergétique », a souligné le président du directoire. Sans cette baisse, sept signaux Ecowatt orange et deux rouges auraient été déclenchés, estime RTE. Entre septembre et mars, 7 térawattheures (TWh) auraient été économisés grâce aux conditions météorologiques favorables et 20 TWh grâce aux économies d'énergie, analyse le gestionnaire de réseau.

La journée de 12 décembre est particulièrement significative. Avec des températures inférieures aux normales de saison, la consommation nationale a été de 70 gigawatts (GW) à l'heure de pointe (19 heures). Sans mesures d'économies et décalages des usages, cette consommation aurait été de 90 GW, souligne RTE.