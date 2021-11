Expérénos : douze projets sélectionnés pour doper la rénovation énergétique

Le Plan bâtiment durable et l'Agence de la transition écologique (Ademe) ont retenu douze projets innovants pour accélérer le passage à l'acte, des particuliers et des professionnels, en matière de rénovation énergétique. Ces projets ont été sélectionnés dans le cadre du second appel à expérimenter « Expérénos », lancé en juillet dernier. « Le caractère innovant de l'idée, son potentiel pour booster la rénovation, mais aussi la faisabilité et réplicabilité du projet, ont été les principaux critères de sélection », explique le Plan bâtiment durable. Les pilotes des projets seront accompagnés pendant près d'un an par une équipe pluridisciplinaire, pour « tester et faire décoller leur idée ». L'accent sera mis sur la création d'une communauté de pratiques entre les pilotes de projets et sur leur outillage en vue de la phase post-accompagnement.

Parmi les projets lauréats figure notamment « Mon compagnon réno », porté par la communauté d'agglomération du Niortais en région Nouvelle-Aquitaine. Ce projet « vise à créer un outil numérique pour compléter le travail du conseiller en rénovation afin d'être présent auprès du particulier à chaque étape pour sécuriser le parcours et favoriser la réussite du projet ».

Un autre projet, porté par l'association Alter Alsace Énergies (Grand-Est), est consacré à l'autorénovation des habitats. L'objectif « est d'offrir un parcours différent et complémentaire d'autorénovation accompagnée (ARA) pour les particuliers qui ne peuvent entrer dans les dispositifs de droit commun, notamment en organisant des ateliers entre professionnels, conseillers du service public et particuliers, qui serviront à la fois de formation et de mise en pratique ».